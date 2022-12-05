Çin tarih verdi: Koronavirüs için yeni dönem başlıyor

05 Aralık 2022 Pazartesi, 17:43

Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağın bugün verdiği bilgiye göre, koronavirüs salgını ocaktan itibaren şu anda bulunduğu A kategorisi salgından daha düşük bir düzey olan B kategorisine indirilebilir.

Ulusal Sağlık Komitesi ise konu hakkında açıklama yapmadı.

Çin'de sınırların kapatılması ve sık tekrarlanan tecrit uygulamaları da dahil olmak üzere katı önlemlerin devreye alındığı sıfır covid politikası üç yıl devam etti.

Ülkenin ekonomisini de olumsuz etkileyen katı politikaya tepkilerin büyümesiyle geçen ay Devlet Başkanı Xi Jinping'in göreve geldiği 2012 yılından bu yana görülen en büyük eylemler gerçekleşmişti.

Ulusal Sağlık Komitesi, 11 Kasım'da açıkladığı 20 maddeli önlem paketiyle var olan salgın kısıtlamalarını hafifletmeyi, salgının yayılmaması için alınan önlemler ile kitlelerin hareket özgürlüğü ve ekonomiye olan yavaşlatıcı etkisi arasında denge sağlamaya çalışmıştı.