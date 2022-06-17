Çin, üçüncü uçak gemisi Fujian'ı suya indirdi

17 Haziran 2022 Cuma, 13:57

Çin, Şanghay'daki Jiangnan Tersanesi'nde düzenlenen bir törenle üçüncü uçak gemisi Fujian'ı (Type-003) denize indirdi.

Fujian uçak gemisinin, tamamen Çin tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiş olup, yaklaşık 80 bin ton deplasmanlı ve elektromanyetik bir mancınık ile donatıldığı belirtildi.

Geminin, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (PLAN) için şimdiye kadarki en gelişmiş uçak olduğu ifade ediliyor.

Gemi, şu anda denize indirilmiş olsa da, inşaatının son aşamaları hala devam ediyor. Ayrıca, gemi hizmete tam olarak girmeden önce bir ön koşul olan deniz testlerine ne zaman başlamaya hazır olacağı da belirtilmedi.

Fujian, ilk olarak 2017 yılının ortalarında Jiangnan Tersanesi'nde yapım aşamasında görülmüştü.