Çin, uzaya altı yeni uydu gönderdi
Çin, ülkenin kuzey batısında bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya altı yeni uydu gönderdi.
Çin, yeni geliştirdikleri bir uzay teknolojisinin test uydusunu ve atmosferik yoğunluğu araştırmak üzere Lijian-1 taşıyıcı roketini uzaya gönderdi.
Çin Bilimler Akademisi tarafından geliştirilen Lijian-1 katı yakıtlı roket, böylece ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
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