Çin, uzaya altı yeni uydu gönderdi

Çin, ülkenin kuzey batısında bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya altı yeni uydu gönderdi.

Xinhua
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:24
Çin, uzaya altı yeni uydu gönderdi
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Çin, yeni geliştirdikleri bir uzay teknolojisinin test uydusunu ve atmosferik yoğunluğu araştırmak üzere Lijian-1 taşıyıcı roketini uzaya gönderdi.

Çin Bilimler Akademisi tarafından geliştirilen Lijian-1 katı yakıtlı roket, böylece ilk uçuşunu gerçekleştirdi.


Çin uzay roket uydu

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