Çin, Zelenski'nin iddialarını yalanladı: Rusya'ya tedarik edilen silahlar, ABD ve Batılı ülkelerden gidiyor

Yayınlanma: 04.06.2024 - 13:17

Güncelleme: 04.06.2024 - 13:18

Çin'e yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, verilere dikkat çekerek, Rusya’ya giden silah ve parçaların yüzde 60’ının ABD ve Batı ülkelerinden gittiğini savundu.

Mao, Çin’in Ukrayna politikasına ilişkin, “Çin, Ukrayna krizinin ne yaratıcısı ne de bu krize müdahil olan taraftır. Biz her zaman barış ve diyaloğun desteklenmesinden yana olduk. Çin, savaşan taraflara silah sağlamamakta ve uluslararası toplum tarafından geniş çapta kabul gören çift kullanımlı ürünleri sıkı bir şekilde kontrol etmektedir” dedi.

Çin ve Rusya arasındaki ticarete yönelik Mao, “Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları ve piyasa prensipleri doğrultusunda ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almamaktadır” ifadelerini kullandı.

Mao, Çin’in Rusya’ya silah vermediğini belirterek, “Veriler, Rusya'nın ithal ettiği silah parçaları ve çift kullanımlı ürünlerin yüzde 60'ından fazlasının ABD ve diğer Batılı ülkelerden geldiğini gösteriyor” dedi.

NE OLMUŞTU?

Singapur’da düzenlenen Shangri-La Diyalog Zirvesi’nde Zelenski, Çin'in Rusya'ya silah sağladığını iddia etti.

Zelenski, Pekin yönetiminin, Rusya'nın konferansı engellemeye yönelik çabalarına destek olmak için etki sahibi olduğu ülkelerin liderleri ve yetkililerine baskı yaptığını ileri sürdü.

Zelenski, "Rusya, Çin'in bölgedeki etkisini ve Çin diplomatlarını kullanarak, konferansı engellemek için elinden geleni yapıyor" dedi.

Çin gibi bağımsız büyük bir ülkenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in elinde bir araca dönüşmesinin talihsizlik olduğunu vurgulayan Zelenski, "Bu, yalnızca Rusya'ya destek vermek değil, savaşa destek vermek anlamına geliyor" ifadesini kullandı.