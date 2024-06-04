Rusya'da Ortodoks Kilisesi'ne molotof kokteyli saldırısı

Rusya'nın Tümen bölgesinde yer alan bir Ortodoks Kilisesi'ne, kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotof kokteyli saldırısı gerçekleşti.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 04.06.2024 - 10:21
Rusya'da Ortodoks Kilisesi'ne molotof kokteyli saldırısı
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Rusya'nın Tümen bölgesinde kimliği belirsiz bir kişi, bir Ortodoks Kilisesi'ne molotof kokteyli attı.

Kundakçı, sakin bir şekilde bisikletle olay yerinden ayrıldı.

İçişleri Bakanlığı basın servisinin açıklamasına göre, olay, Tümen'de Aziz Prens Dimitriy Donskoy'un adını taşıyan bir kilisede gerçekleşti.

Açıklamada, “Kimliği belirsiz bir adam, yangın çıkarıcı karışım içeren bir şişe yardımıyla Tümen şehrinin Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan ‘Kutsal Asil Prens Dimitri Donskoy adına’ tapınak binasının dış cephesini ateşe vermeye çalıştı” denildi.

 

Güvenlik güçlerinin, saldırganın kimliğini tespit ettiği ve gözaltına aldığı kaydedildi.

Soruşturma Komitesi, vandalizm ve kasıtlı olarak mülke zarar verme ya da tahrip etme maddeleri uyarınca dava açtı.


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