Çin'de 1961'den bu yana en sıcak yaz yaşandı

06 Eylül 2022 Salı, 13:00

Merkez, Çin'in orta kesimlerindeki Hunan eyaleti ve güneybatıdaki Chongqing Belediyesi de dahil olmak üzere toplam 17 eyalet düzeyindeki bölgede rekor derecede sıcak geçen bir yaz kaydedildiğini belirtti.

1961'DEN BERİ İLK KEZ

Çin'de en yüksek sıcaklığın 35 santigrat dereceye ya da üstüne çıktığı gün sayısının ortalaması, 1961'den bu yana normal yılların aynı dönemine göre 6,3 gün artarak rekor seviye olan 14,3 güne ulaştı. Ülkede 366 ulusal düzeyde meteoroloji istasyonu, önceki rekorla aynı veya daha yüksek sıcaklıklar bildirdi.

YAĞIŞLAR BEKLENENİ VEREMEDİ

Toplam 15 istasyonda, sıcaklıkların 44 santigrat dereceye ulaştığı ya da aştığı kaydedildi. Merkez, ulusal ortalama yağışlarda 1961'den bu yana aynı dönemin en düşük ikinci yağışının kaydedildiğini belirtti.

Çin'in çoğu bölgesinde sonbaharda sıcaklığın normal yıllardaki sıcaklığa yakın veya biraz daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.