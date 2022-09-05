Çin'den yuanı desteklemek için zorunlu karşılık adımı

Çin, para birimi yuanın iki yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından bu yıl ikinci kez bankaların rezerv olarak ayırmaları gereken Döviz mevduatı miktarını indirdi.

Reuters
05 Eylül 2022 Pazartesi, 13:58
Çin'den yuanı desteklemek için zorunlu karşılık adımı
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Çin Merkez Bankası (PBOC), yuandaki son dönemdeki değer kaybını yavaşlatmak için finansal kurumların döviz rezerv olarak tutması gereken zorunlu karşılık oranlarını indirdi.

PBOC, internet sitesinden yaptığı açıklamada yüzde 8 olan zorunlu karşılık oranını 200 baz puan indirerek yüzde 6'ya düşüreceğini ve uygulamanın 15 Eylül'den itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti.


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