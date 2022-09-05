Çin'den yuanı desteklemek için zorunlu karşılık adımı

05 Eylül 2022 Pazartesi, 13:58

Çin Merkez Bankası (PBOC), yuandaki son dönemdeki değer kaybını yavaşlatmak için finansal kurumların döviz rezerv olarak tutması gereken zorunlu karşılık oranlarını indirdi.

PBOC, internet sitesinden yaptığı açıklamada yüzde 8 olan zorunlu karşılık oranını 200 baz puan indirerek yüzde 6'ya düşüreceğini ve uygulamanın 15 Eylül'den itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti.