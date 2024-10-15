Çin'de 5 bin yıllık antik mezar keşfedildi!

Yayınlanma: 15.10.2024 - 11:46

Güncelleme: 15.10.2024 - 11:46

Araştırmacılar, Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde yaklaşık beş bin yıllık bir mezar keşfettiler ve bu keşif Çin medeniyetinin kökenlerinin araştırılmasına yardımcı olacak.

Xinhua haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, “M27 mezarı, Dawenkou kültürüne ait 17 metrekarelik bir alana sahip büyük bir mezardır. Özelliklerine bakılırsa, içine gömülen kişi yüksek bir statüye sahipti ve muhtemelen eski bir hükümdar olabilirdi” denildi.

Mezarın, Shangqiu kentinde bulunduğu bildirildi. Mezarda, jasper ve çanak çömlekten yapılmış eşyalar, muhtemelen zenginlik sembolü olan domuz alt çeneleri ve fildişi mücevherler de dahil olmak üzere 350 antik kalıntı bulunuyordu.

Mezarın büyüklüğünün ve tarihi eser sayısının, bunun, Dawenkou kültürünün en büyük mezarlarından biri olduğunu gösterdiğine işaret edildi.

Shoudou Eğitim Üniversitesi Tarih Bölümü'nde doçent olan Zhu Guanghua, “Bu keşif Wangzhuang kalıntılarının sıradan yerleşim yerleri olmadığını, tarih öncesi antik Huayi krallığının başkenti olduğunu gösteriyor” dedi.

2024 yılında bu arkeolojik alanda kazı yapan arkeologlar, gömülenlerin yüksek statüsüne işaret eden eserlerin bulunduğu 45'ten fazla mezar keşfetti.

DAWENKOU KÜLTÜRÜ

Dawenkou kültürü, Çin'in Şantung eyaletinde MÖ 4100'den 2600'e kadar var olan bir Neolitik kültürdü. Kültür, Yangshao kültürüyle birlikte var olup Anhui, Henan ve Jiangsu eyaletlerinde de gelişmiştir.

Dawenkou sit alanlarında turkuaz, yeşim ve fildişi eserler yaygın olarak bulunur. Timsah davullarının en eski örnekleri Dawenkou sitelerinde görülür. Dawenkou çömleklerinde, muhtemelen Shang Hanedanı gibi sonraki yazılarla ilgili neolitik işaretler bulunmuştur.