Çin’de alışveriş merkezinde yangın çıktı: Çok sayıda ölü var!

Çin’in Sichuan eyaletinde 14 katlı bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 17.07.2024 - 20:46
Çin’de alışveriş merkezinde yangın çıktı: Çok sayıda ölü var!
Abone Ol google-news

Çin’de bir alışveriş merkezi alevlere teslim oldu.

Sichuan eyaletindeki Zigong kentinde bulunan 14 katlı alışveriş merkezinde yerel saatle 18.00 sıralarında başlayan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, alevler arasında mahsur kalan 30 kişinin kurtarıldığını belirtirken, içeride kaç kişinin olduğuna ilişkin net bir sayı paylaşmadı.

Yangına müdahale etmek üzere 300’e yakın itfaiye görevlisi ile çok sayıda araç bölgeye sevk edildi ve alevler 20.20 sıralarında kontrol altına alındı.


Yangın haberleri Çin haberleri alev haberleri

İlgili Haberler

Denizli'deki orman yangını 17 saatte kontrol altına alındı

Denizli'deki orman yangını 17 saatte kontrol altına alındı
Balıkesir’de orman yangını

Balıkesir’de orman yangını
Bursa'da mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlarda yangın paniği!

Bursa'da mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlarda yangın paniği!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler