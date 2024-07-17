Balıkesir’de orman yangını

Yayınlanma: 17.07.2024 - 15:27

Güncelleme: 17.07.2024 - 15:27

Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Taşköy ve Tayyipler mahalleleri arasında bulunan ormanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Yangın, saat 12.40 sıralarında kırsal Taşköy ve Tayyipler Mahallesi arasındaki ormanda başladı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı ile bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye 2 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, su ikmal araçları ve iş makineleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.