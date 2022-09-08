Çin'de balona bindi, Rusya'da bulundu

08 Eylül 2022 Perşembe, 16:21

Çin devlet medyası, Çin'in Heilongjiang eyaletinde 2 gün boyunca balonda mahsur kalan Hu soyisimli bir kişinin kurtarıldığını ve güvende olduğunu bildirdi.

Hu, pazar günü arkadaşıyla birlikte Çin'in kuzeydoğusundaki bir orman parkında çam fıstığı toplamak için uçan hidrojen balonu kullandığı, balonun kontrolünü kaybetmeleri üzerine havalanarak sürüklendiği belirtildi.

Çin medyasına göre, kaçan balon ve Hu'yu arama çalışmaları başlatan ekipler, Hu'ya telefonla ulaşıp balonu yavaşça indirmesi talimatı verdi. Ancak balon, havalandığı yerden 320 kilometre uzaklıktaki bir bölgeye iniş yaptı.

40'lı yaşlardaki Hu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ancak iki gün boyunca ayakta durmaktan dolayı bel ağrısı çektiği ifade edildi.