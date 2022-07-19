Çin’de binada gaz patlaması: 8 yaralı

Çin’in Tianjin kentinde bir binada meydana gelen gaz patlaması nedeniyle 8 kişi yaralandı.

İHA
19 Temmuz 2022 Salı, 16:40
Çin’de binada gaz patlaması: 8 yaralı
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Çin’in kuzeyindeki Tianjin kentindeki Beichen bölgesinde altı katlı bir binada gaz patlaması meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edildi.

Yetkililer, kazada 8 kişinin yaralandığını bildirirken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma açıldı.


Çin gaz gaz patlaması
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