Çin’de binada gaz patlaması: 8 yaralı

19 Temmuz 2022 Salı, 16:40

Çin’in kuzeyindeki Tianjin kentindeki Beichen bölgesinde altı katlı bir binada gaz patlaması meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edildi.

Yetkililer, kazada 8 kişinin yaralandığını bildirirken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma açıldı.



