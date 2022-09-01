Çin'de Covid-19 vaka sayısı yeniden yükselişe geçti
Çin, çeşitli kentlerde artış gösteren Covid-19 vaka sayıları nedeniyle koronavirüs önlemlerini sıkılaştırdı. Bir kentte ise 3 günlük sokağa çıkma yasağa geldi.
Çin'de Covid-19 vaka sayısı yükselmeye devam ederken ülkenin güneyinde yer alan ve teknoloji merkezi olarak görülen Shenzen kentinde kısıtlamalar sıkılaştırıldı. Kentin en yoğun nüfuslu bölgesi olan Baoan'da büyük ve kapalı alanlarda etkinliklere üç günlük yasak getirildi.
Çin'in güneybatısında bulunan Sichuan eyaletinin başkenti Chengdu'da ise kent yönetimi Pazar gününe kadar toplu test uygulanacağını açıkladı.
Reuters'ın aktardığı habere göre, Toplam 13 milyon nüfusa sahip olan Shenzen'in on bölgesinden en az beşinde eğlence mekanları için kapsamlı kapatma kararı alınırken, restoran kullanımını da azaltıldı ya da askıya alındı.
Eğitim yetkilileri de yeni eğitim dönemine başlangıç tarihini erteledi. Okulların bugün açılması bekleniyordu.
Dün yapılan açıklamada yetkililer, vatandaşlara acil bir durum olmadığı sürece kenti terk etmemeleri yönünde çağrıda bulundu.
Açıklamada yetkililerin yeni kuralların uygulanması konusunu nasıl kontrol edeceklerine dair detay yer almadı, ancak hükümet, Komünist Parti yetkilileri ve devlet bünyesindeki şirketlerden çalışanlarının kenti gereksiz seyahatler için terk etmemesini sağlamaları talep edildi.
Açıklamada, seyahat etmek isteyen sakinlerin 48 saat içinde iki negatif test sonucu göstermesi gerektiği belirtildi.
Chengdu'de toplu testin bugün başlaması bekleniyor. Kent Chengdu'daki sakinlerine akşam itibarıyla evde kalmaları yönünde talimat verildi ancak günlük ihtiyaçların karşılanması için her haneden günde bir kişi dışarı çıkabilecek.
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