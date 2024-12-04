Çin-ABD arasındaki ticaret savaşı gerilimi artıyor: Yerli üretim çağrısı yükseliyor!

Yayınlanma: 04.12.2024 - 12:39

Güncelleme: 04.12.2024 - 12:39

Çin'in dört büyük endüstri birliği, ABD’nin Çinli çip üreticilerine yönelik kısıtlamalarına karşı ortak bir açıklama yaparak, Çinli şirketlere ABD çiplerinden uzak durmaları ve yerli üretimi desteklemeleri çağrısında bulundu. Bu açıklama, ABD’nin Çin’in yarı iletken endüstrisine yönelik üçüncü büyük ihracat kısıtlamasının hemen ardından geldi.

ABD KISITLAMALARINA MİSİLLEME

Washington, Pazartesi günü aralarında Naura Technology Group’un da bulunduğu 140 Çinli şirketin çip ihracatını durdurduğunu açıkladı. Buna yanıt olarak, Çinli endüstri birlikleri ABD çiplerinin artık güvenilir olmadığını vurguladı ve yerli üretim çağrısında bulundu.

ABD'li çip devleri Nvidia, AMD ve Intel, Çin pazarındaki satışlarını sürdürse de, bu uyarılar satışların geleceğini riske atabilir. ABD Yarı İletken Endüstrisi Birliği ise bu açıklamaları “yararsız” olarak nitelendirdi ve her iki hükümete de gerilimi tırmandırmama çağrısında bulundu.

KRİTİK MİNERALLERDE İHRACAT YASAĞI

Pekin, Salı günü askeri teknolojiler, güneş panelleri ve fiber optik kablolar gibi alanlarda kullanılan nadir minerallerin ihracatını yasakladı. Beyaz Saray, Çin'in bu hamlelerine karşı tedarik zincirlerini Çin’den uzaklaştırma çabalarını artıracağını belirtti.

'ÇİN İÇİN KRİTİK BİR DÖNEM'

Çin İnternet Topluluğu, yerli firmalara ABD çiplerini kullanmadan önce dikkatli düşünmeleri ve alternatif tedarik kaynaklarına yönelmeleri çağrısında bulundu. Çin İletişim İşletmeleri Birliği ise hükümeti kritik altyapıların tedarik zincirlerini daha güvenli hale getirmeye davet etti.

ABD ŞİRKETLERİNE BASKI ARTIYOR

Çin, daha önce ABD'li bellek çip üreticisi Micron’un ürünlerini yerel endüstrilere satışını yasaklamış ve Intel ürünlerini ulusal güvenlik açısından incelemeye almıştı. Çin Siber Güvenlik Derneği, Intel’in ulusal çıkarları zedelediğini savunarak, güvenlik incelemelerinin artırılmasını talep etti.

Çin’in ABD’nin kısıtlamalarına yönelik misilleme adımları, iki ülke arasındaki ekonomik gerilimi daha da tırmandıracak gibi görünüyor. Endüstri uzmanları, bu karşılıklı hamlelerin küresel yarı iletken piyasası üzerinde derin etkiler yaratabileceğini öngörüyor.

NE OLMUŞTU?

ABD, Çin'in yarı iletken endüstrisine yönelik baskısını artırarak, aralarında Naura Technology Group'un da bulunduğu 140 şirketin ihracatını kısıtlayan yeni düzenlemeleri devreye aldı. Bu adım, Çin'in yapay zeka ve çip üretim hedeflerini sınırlama çabalarının bir parçası olarak değerlendirildi.