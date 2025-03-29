Çin’de dev altın yatağı keşfedildi: Değeri milyar dolarlarla ölçülüyor

Yayınlanma: 29.03.2025 - 15:04

Güncelleme: 29.03.2025 - 15:04

Çinli jeologlar, Liaoning eyaletinde rekor düzeyde büyük bir altın yatağı keşfettiklerini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, yeni bulunan rezervin toplam büyüklüğü bin tonu aşıyor ve bu da milyarlarca dolarlık potansiyel bir değere işaret ediyor.

Gelişmiş maden arama teknolojileri sayesinde yapılan keşif, Çin’in son yıllarda gerçekleştirdiği en büyük doğal kaynak bulgularından biri olarak kayda geçti.

Uzmanlar, bu dev yatakların Çin'in altın üretimi alanındaki lider konumunu pekiştirebileceğini belirtiyor.

80 MİLYAR DOLARLIK ALTIN KEŞFİNİN ARDINDAN YENİ BİR DEV YATAK DAHA

Bu gelişme, Kasım ayında Hunan eyaletindeki Wangu sahasında yaklaşık 80 milyar dolar değerinde altın bulunduğunun açıklanmasından sadece haftalar sonra geldi.

Hunan Jeoloji Bürosu, yerin yaklaşık 1,5 km derinliğinde 40 farklı damar halinde altın bulunduğunu ve bunların 300 ton altın barındırabileceğini belirtmişti.

Yeni keşfedilen Liaoning yatağı ise doğudan batıya 3 kilometreden, kuzeyden güneye 2,5 kilometreden fazla uzanıyor.

China Mining Magazine tarafından yayımlanan verilere göre, bu rezervin yüzeye daha yakın ve "çıkarılması kolay" olduğu ifade ediliyor.

ALTIN ÜRETİMİNDE ÇİN’İN YÜKSELİŞİ

Çin, 2024 itibarıyla yıllık yaklaşık 380 tonluk üretimiyle dünyanın en büyük altın üreticisi konumunda bulunuyor.

Ancak kanıtlanmış altın rezervleri bakımından hâlâ Güney Afrika ve Avustralya’nın gerisinde.

Bu nedenle yeni keşiflerin, Çin’in uzun vadeli altın stratejisinde önemli bir yer tutacağı değerlendiriliyor.

Keşif ekibi, “2024'te uygulanan yeni arama yöntemleri sayesinde tüm inşaat sondaj deliklerinde cevher bulundu” açıklamasında bulunarak, teknoloji destekli bu başarıların devam edeceğini öngördü.

UZMANLARDAN TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Buna rağmen bazı uzmanlar, keşiflerin doğruluğu ve altınların çıkarılabilirliği konusunda temkinli.

Dünya Altın Konseyi’nden yapılan açıklamada, rezervlerin gerçek değerinin belirlenebilmesi için bağımsız doğrulama ve kapsamlı sondaj çalışmaları gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, bu tür dev yatakların üretime geçirilmesinin yıllar sürebileceği hatırlatıldı.

Hunan Eyaleti Jeoloji Enstitüsü ise yeni yatakların, Çin’in kaynak güvenliğini koruması açısından stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti.