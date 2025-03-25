Çin'den ABD'ye sert yanıt: Küresel ticarette sessiz finansal devrim başlıyor!

Yayınlanma: 25.03.2025 - 13:04

Güncelleme: 25.03.2025 - 13:04

Çin Halk Bankası, dijital RMB’nin sınır ötesi ödeme sistemine 10 Güneydoğu Asya ülkesi ve 6 Ortadoğu ülkesini dahil ettiğini açıkladı. Bu adım, küresel ticaretin büyük bir kısmının ABD dolarına olan bağımlılığını azaltarak Çin’in geliştirdiği blok zinciri tabanlı ödeme sistemine geçişi hızlandırabilir. SWIFT sisteminin haftalar süren işlemleri yerine, dijital RMB’nin 7 saniyelik takas süresi ve yüzde 98’e kadar maliyet düşüşü, onu yeni küresel finans sisteminin önemli oyuncularından biri yapmaya aday kılıyor.

KÜRESEL TİCARETİN YÜZDE 38'İ AĞA DAHİL OLACAK

Çin Halk Bankası, dijital RMB sınır ötesi ödeme sisteminin 10 Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkesi ile 6 Ortadoğu ülkesine 17 Mart 2025’te tamamen entegre olduğunu duyurdu. Bu, küresel ticaretin yüzde 38’inin ABD dolarına dayalı SWIFT sisteminden çıkarak doğrudan dijital RMB ağına dahil olacağı anlamına geliyor.

ÇİN'İN SİSTEMİ İŞLEMLERİ SANİYELER İÇİNDE TAMAMLIYOR

The Economist'in "Bretton Woods Sistemi 2.0 Karakol Savaşı" olarak tanımladığı bu gelişme, küresel ekonomiyi yeniden şekillendirecek bir adım olarak görülüyor. SWIFT sistemi, sınır ötesi ödemelerde 3-5 günlük gecikmeler yaşarken, Çin’in sistemi 7 saniyede işlemleri tamamlıyor.

İŞLEM MALİYETLERİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Hong Kong ile Abu Dabi arasındaki ilk testte, bir şirket Ortadoğulu bir tedarikçiye dijital RMB üzerinden ödeme yaptı. Artık fonlar altı aracı banka yerine, blockchain üzerinden gerçek zamanlı olarak iletiliyor ve işlem maliyetleri yüzde 98 oranında düşüyor.

Batı'yı endişelendiren ise Çin’in dijital parasının teknik yapısı. Dijital RMB, blockchain teknolojisi sayesinde işlemleri izlenebilir kılarken, kara para aklamayla mücadele düzenlemelerini otomatik olarak devreye sokuyor.

Çin-Endonezya “İki Ülke, İki Park” projesinde, Industrial Bank, sipariş onayından paranın ulaşmasına kadar geçen süreyi sadece 8 saniye olarak belirledi ve dijital RMB kullanarak ilk sınır ötesi ödemeyi gerçekleştirdi. Geleneksel yöntemlere kıyasla 100 kat daha verimli olan bu sistem, dünya çapında 23 merkez bankasının dijital para köprü testlerine katılmasını sağladı ve maliyetleri yüzde 75 oranında azalttı.

Bu devrimsel değişimin finansal egemenliği yeniden inşa etmesi bekleniyor. ABD, SWIFT üzerinden İran’a yaptırım uygulamaya çalışırken, Çin Güneydoğu Asya'da RMB ile ödeme için kapalı bir döngü oluşturmuştu.

Veriler, Asya ülkelerinin sınır ötesi RMB ödeme hacminin 2024’te 5,8 trilyon yuanı aştığını ve 2021’e kıyasla yüzde 120 arttığını gösteriyor. Malezya ve Singapur gibi ülkeler, döviz rezervlerine RMB’yi dahil ederken, Tayland dijital RMB ile ilk petrol ödemesini gerçekleştirdi.

Uluslararası Ödemeler Bankası, bu "dolarizasyon karşıtı" dalga için "Çin, dijital paralar çağında oyunun kurallarını belirliyor" açıklamasında bulundu

DİJİTAL İPEK YOLU İNŞA EDİLİYOR

Çin'in stratejik hamlesi, dijital RMB'nin sadece bir ödeme aracı olmadığını, aynı zamanda “Kuşak ve Yol” stratejisinin teknik taşıyıcısı olduğunu ortaya koyuyor. Çin-Laos Demiryolu ve Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu projelerinde, dijital RMB, Beidou navigasyonu ve kuantum iletişimleriyle entegre edilerek “Dijital İpek Yolu” inşa ediliyor. Avrupa otomobil şirketleri, Arktik rotasında dijital RMB kullanarak kargo taşımacılığı yaparken, Çin blockchain teknolojisinden faydalanarak ticaret verimliliğini yüzde 400 artırmayı hedefliyor. Bu sanal-gerçek stratejisi, ABD dolarının hegemonyasını tehdit eden ilk sistemsel adım olarak öne çıkıyor.

Bugün, dünya ülkelerinin yüzde 87'si dijital RMB sistemine uyum sağlamış durumda ve sınır ötesi ödemelerin büyüklüğü 1,2 trilyon ABD dolarını aşmış bulunuyor.

ABD, dijital para birimlerinin doların küresel statüsünü tehdit edip etmediğini tartışırken, Çin sessizce 200 ülkeyi kapsayan dijital bir ödeme ağı kurdu. Bu "sessiz finansal devrim" yalnızca parasal egemenlikle değil, gelecekteki küresel ekonominin yönetiminde kimin söz sahibi olacağıyla ilgili önemli bir rekabete işaret ediyor.