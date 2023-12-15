Çin'de iki metro treni çarpıştı: Yüzlerce yaralı var!

Yayınlanma: 15.12.2023 - 11:44

Güncelleme: 15.12.2023 - 11:44

Yetkililer, kazanın Pekin'in batı kısmında Changping metro hattının yer üstündeki bölümünde meydana geldiğini açıkladı.

Acil sağlık personeli, polis ile ulaştırma ekiplerinin olaya müdahale ettiği ve tüm yolcuların tahliye edildiği belirtildi.

???? | LO ÚLTIMO: Se reportan alrededor de 30 heridos debido a un incidente en el metro de Beijing, China. pic.twitter.com/8Zj9QxbSJz — UHN Plus (@UHN_Plus) December 14, 2023

Kar yağışıyla kayganlaşan raylarda öndeki metro treninin otomatik fren sisteminin devreye girmesiyle iki trenin çarpıştığı kazada yaralanan 515 kişinin hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Yaralılardan 25'inin müşahede altına alındığı ve 67'sinin de tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

Yoğun kar yağışı, şehirde bazı tren seferlerinin askıya alınmasına ve okulların kapanmasına neden oldu.