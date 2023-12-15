iPhone 16 için denenen tasarımlar ortaya çıktı

Apple'ın farklı kamera düzenleri ve tuşlar denediği sızdırılan ayrıntılarda ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.12.2023 - 09:33
iPhone 16 için denenen tasarımlar ortaya çıktı
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Apple'ın yolda olan iPhone 16'si için ortaya çıkan yeni iddialara göre kamera tarafında tasarım değişikliğine gidilecek. Hatta MacRumors, ilk prototipleri gördüğünü bile söylüyor. Apple özellikle tasarım tarafında önemli bir değişiklik yapmamasıyla bilinen bir şirket.

ESKİYE GERİ DÖNÜŞ MÜ?

MacRumors'un aktardığına göre iPhone 16'da arka kamera tasarımında geriye dönüş yapılarak, iPhone X'teki kamera tasarımına benzer şekilde bir tercih yapılabilir. Yani Apple, dikey kamera düzenine geçebilir deniyor.

Apple'ın bir diğer iPhone 16'ya eklemeyi planladığı şeyse yeni düğmeler oluyor. Farklı düğmeleri test eden Apple, sarı, pembe ve gece yarısı renklerine sahip tuşlar deniyor. Örneğin sarı, eylem düğmesi, birleştirilmiş ses düğmesi olarak geçerken, pembe renk, eylem düğmesi ve mekanik ses düğmelerine odaklanıyor. Gece yarısı rengi ise daha büyük eylem düğmesinin yanı sıra yeni çekim düğmesi oluyor. Ancak burada kamera iPhone 12'ye benziyor.

Şirket pek çok farklı tasarımı ilk etapta deniyor ancak bazen son kullanıcıya hiçbiri ulaşmayabiliyor.


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