Çin’de kömür madeninde patlama: 7 ölü, 2 kayıp
Çin’in doğusunda kömür madeninde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kayboldu.
Çin’in doğusundaki Anhui eyaletindeki Huaihe Enerji’ye ait kömür madeninde patlama meydana geldi.
Patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 2 kişiden ise haber alınamıyor.
Geçen ocak ayında Çin’in Henan eyaletinde yer alan Pingdingshan’da meydana gelen maden kazasında ise 16 kişi hayatını kaybetmişti.
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