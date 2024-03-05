Ataşehir'deki tanker patlamasına ilişkin yeni gelişme: 2 kişi tutuklandı

İstanbul Ataşehir'deki dinlenme tesisinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı akaryakıt tankeri patlamasına ilişkin yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 20:14
Ataşehir'deki tanker patlamasına ilişkin yeni gelişme: 2 kişi tutuklandı
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Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi'ndeki dinlenme tesisinde bulunan ve depo olarak kullanılan akaryakıt tankerinde, dün 4 kişilik ekibin yaptığı tamir ve kesim işlemleri sırasında yaşanan patlamaya ilişkin A.B, M.Ö. ve G.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı'nca sorgulanan zanlılar, sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

"BİR HAFTA ÖNCE BANA SÖYLEDİ"

Bu kişilerden G.Ö. hakimlikte verdiği ifadede, "Aracı yeni aldık. Şoför arkadaş 'aracın bakımları var' dedi. Önlemleri kendilerinin alması gerekiyordu. Şoför tankerdeki eksiklikleri bir hafta önce bana söyledi." dedi.

Hakimlik, zanlılardan M.Ö. ve G.Ö.'nün tutuklanmasını, A.B.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı. Söz konusu akaryakıt tankerinde yaşanan patlama sonrası çıkan yangında 2 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.


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