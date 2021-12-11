Çin'de rekor sayıda mezar bulundu

11 Aralık 2021 Cumartesi, 00:00

Xianyang'da Eyaleti'nin kültürel kalıntılar bürosundan perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Xianyang'ın Weicheng bölgesinde yapılan son kazılar sırasında, Doğu Han Hanedanlığı'ndan (M.S. 25-220) Tang Hanedanlığı'na (M.S. 618-907) çok sayıda aile mezarlığı kümesi bulundu. Söz konusu mezarlar arasında biyografilerde kayıtlı, tarihi şahsiyetler de bulunuyor.

Kazı alanı, bugünkü adı Xi'an olan Han ve Tang hanedanlıklarının antik başkenti Chang'an'ın kuzeyinde bulunuyor.

ÜST DÜZEY YETKİLİLERİN MEZARLARI BULUNDU

Mezar alanında, Han ve Tang hanedanlarının yıllıklarında kayıtlı imparatorluk akrabaları, üst düzey yetkililer ve ileri gelenlerinin mezarları da bulunuyor. Shaanxi Arkeoloji Akademisi'nden araştırmacı Li Ming, Tang Hanedanlığı imparatorlarından Xuanzong'un kendisinden daha genç bir erkek kuzeni ile Çin'in tek imparatoriçesi Wu Zetian'ın yaşlı bir erkek kuzeninin de söz konusu mezarlar arasında bulunduğunu söyledi.

Bununla birlikte, Song, Ming ve Qing hanedanlıkların başlamasıyla birlikte bölge, daha çok sıradan insanların defnedilmesi için kullanıldı. Bir yıldan uzun süren kazılarda 16.000'den fazla kalıntı bulundu.

REKOR SAYIDA MEZAR

Li, Çin'in arkeoloji tarihinde, aynı mezarlıktan bu kadar uzun bir zaman dilimine yayılan ve aralarında seçkinlere ait olanların da bulunduğu bu kadar çok mezarın çıkarıldığı bir örneğin bulunmadığını kaydetti.

Li, bulgularla antik Çin cenaze törenlerinin sürekliliği ve değişiminin incelenmesi için nadir bir örnek sağlanmasının beklendiğini söyledi.