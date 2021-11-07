864 parça tarihi eser ile yakalandılar
Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 milyon TL değerinde 864 parça tarihi eser ele geçirildi.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 milyon TL değerinde 864 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 kişinin buldukları tarihi eserleri satmaya çalıştığını tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, belirlenen 4 adres ve 1 araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 742 adet sikke ve madeni heykel, 106 adet madeni obje, 16 adet kilden yapılmış obje ve sütun altlığı olmak üzere toplam 864 parça tarihi eser ele geçirildi.
Tarihi eserlerin maddi değerinin 2 milyon TL olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan’ın diploması hakkında karar
- ABD’nin ‘üç ayaklı’ Türkiye politikası
- NY Times'tan çarpıcı 'Erdoğan' analizi
- Kılıçdaroğlu İmamoğlu ve Yavaş kararını açıkladı
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- Lütfü Türkkan'ın görevden alınacağı iddia edildi
- ABD’nin büyükelçisinden Batı Trakya açıklaması
- MHP'den asgari ücret açıklaması
- Sahnede geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi
- Hastanede yangın çıktı: Covid-19 hastaları öldü