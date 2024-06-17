Çin’de toprak kayması: 9 ölü, 17 kayıp
Çin’in Guangdong ve Fujian eyaletlerinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymalarında 9 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kayboldu.
Çin’in Guangdong ve Fujian eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar toprak kaymalarına neden oldu. Toprak kaymalarında 9 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kayboldu.
Her iki eyalette de cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar sel sularında sürüklendi.
Guangdong’da 5 kişi hayatını kaybederken, 15 kişiden ise haber alınamıyor. Eyalette yer alan Meizhou kenti ve Dongshi kasabasında şiddetli yağış ve selin ardından iki köprü çöktü.
Fujian’da ise 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi kayboldu. Fujian’ın Wuping ilçesinde şiddetli yağışlar 378 evin çökmesine neden oldu.
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