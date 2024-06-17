Çin’de toprak kayması: 9 ölü, 17 kayıp

Çin’in Guangdong ve Fujian eyaletlerinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymalarında 9 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kayboldu.

İHA
Yayınlanma: 17.06.2024 - 19:12
Çin’de toprak kayması: 9 ölü, 17 kayıp
Abone Ol google-news

Çin’in Guangdong ve Fujian eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar toprak kaymalarına neden oldu. Toprak kaymalarında 9 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kayboldu.

Her iki eyalette de cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar sel sularında sürüklendi.

Guangdong’da 5 kişi hayatını kaybederken, 15 kişiden ise haber alınamıyor. Eyalette yer alan Meizhou kenti ve Dongshi kasabasında şiddetli yağış ve selin ardından iki köprü çöktü.

Fujian’da ise 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi kayboldu. Fujian’ın Wuping ilçesinde şiddetli yağışlar 378 evin çökmesine neden oldu.


Çin haberleri

İlgili Haberler

Papua Yeni Gine'de toprak kayması: Yüzlerce ölü var

Papua Yeni Gine'de toprak kayması: Yüzlerce ölü var
Erzincan'ın İliç ilçesinde bir toprak kayması daha yaşandı!

Erzincan'ın İliç ilçesinde bir toprak kayması daha yaşandı!
Denizli'de toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralı

Denizli'de toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler