Erzincan'ın İliç ilçesinde bir toprak kayması daha yaşandı!

Yayınlanma: 27.05.2024 - 18:16

Güncelleme: 27.05.2024 - 19:02

İliç'te toprak kayması sonucu toprak altında kalan 5 işçinin cesetlerine ulaşmak için yapılan çalışmalar sırasında toprak kayması olduğu fark edildi.

Kurtarmada kullanılan vinçler bölgeden uzaklaşırken aynı yerde tekrar büyük bir toprak kayması yaşandı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç'teki altın madeni ocağında kontrollü toprak indirmesi çalışması yapıldığını bildirdi.

Vali Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İliç maden ocağında, JeoRadar uyarı grubundan yapılan uyarı neticesinde, alan boşaltıldıktan sonra kontrollü bir şekilde, toprak parçası indirilmiştir. Kontrollü yapılan toprak indirmesi sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

'CAN KAYBI YAŞANMAMIŞTIR"

Toprak kaymasının ardından bölgede madencilik faaliyetlerini yürüten SSR Madencilik de açıklama yaptı:

"Toprak kayması, 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kayması ile aynı sahada yaşanmıştır. Bu olay sonucunda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmamıştır."

NE OLMUŞTU?

Anagold Madencilik'in 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde 13 Şubat Salı günü saat 14.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmişti.

Hacmi 10 milyon metreküp olarak hesaplanan bir kütlenin kaydığı belirtilmişti. Maden ocağındaki 9 işçi bu kütlenin altında kalarak can vermişti.