Papua Yeni Gine'de toprak kayması: Yüzlerce ölü var
Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de, meydana gelen toprak kaymasında 100'den fazla kişinin öldüğünün tahmin edildiği bildirildi.
Avustralya kamu yayın kurumu ABC'nin haberine göre, başkent Port Moresby'nin 600 kilometre kuzeybatısındaki Enga iline bağlı Kaokalam köyünde gece saatlerinde toprak kayması meydana geldi.
Görgü tanıkları toprak altında kalan 100'den fazla kişinin öldüğünü bildirirken can kayıpları henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.
Sosyal medyada yer alan videolarda, dağın tepesinden kopan kaya kütlesinin yamaçtaki toprağı sürükleyerek köydeki hanelerin üzerine yığıldığı görüldü.
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