Çin'de ülkenin ilk toryum reaktörü için işletim izni verildi

Yayınlanma: 18.06.2023 - 09:20

Güncelleme: 18.06.2023 - 09:20

South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, 7 Haziran'da verilen izinle Şanghay Uygulamalı Fizik Enstitüsü, reaktörü 10 yıl süreyle işletebileceği süreci test faaliyetleriyle başlatacak.

"Erimiş tuzdan elde edilen sıvı yakıt" kullanılan reaktör, Gobi Çölü'ndeki Wuwei'de bulunuyor.

Reaktörlerin, arttırılmış güvenlik, azaltılmış atık ve iyileştirilmiş yakıt verimliliği dahil geleneksel uranyum reaktörlerine göre çeşitli avantajlar sunduğu kaydediliyor.

Toryum ayrıca uranyum ile karşılaştırıldığında daha bol bulunan bir kaynak olarak öne çıkarken Çin'de ise önemli toryum rezervleri bulunuyor.

Çin'in toryum rezervlerinin 20 bin yıldan fazla sürede ülkenin toplam enerji ihtiyacını karşılamaya yeteceği tahmin ediliyor.

Toryum reaktörlerinin kullanımının Çin'in enerji güvenliğini güçlendirebileceği ve toryum reaktör teknolojisinin geniş ölçekli kullanımının çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunabileceğinin ifade ediliyor.

Proje 2011 yılındı başlatılmış ancak 2018'e kadar inşaat sürecine geçilmemişti.

Öte yandan, tesisin yüksek güvenlik standartlarını karşıladığını doğrulamak ise çevre yetkililerinin iki yıldan fazla zamanını aldı.