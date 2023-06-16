Çin'in kömür ithalatı mayısta arttı

Yayınlanma: 16.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 16.06.2023 - 07:00

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, mayıs ayına ait enerji üretim ve ithalat verilerini açıkladı.

Söz konusu ayda, doğal gaz üretimi yüzde 7,2 artışla 19 milyar metreküpe, kömür üretimi yüzde 4,2 artışla 390 milyon tona, ham petrol üretimi ise yüzde 2,7 artışla 18,07 milyon tona çıktı.

Mayısta kömür ithalatı yüzde 92,6 artışla 39,6 milyon ton, ham petrol ithalatı yüzde 12,3 artışla 51,4 milyon tona yükseldi. Doğal gaz ithalatı ise yüzde 17,3 artarak yaklaşık 14,6 milyar metreküp oldu.

Öte yandan ocak-mayıs döneminde kömür ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89,6 artışla 180 milyon ton, ham petrol yüzde 6,2 artışla 230,2 milyon ton, doğal gaz ithalatı ise yüzde 3,3 artışla yaklaşık 63,8 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti.