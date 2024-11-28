Çin’de üst düzey amiral görevden alındı

Çin’de orduyu denetleyen Merkezi Askeri Komisyonu’nun önde gelen üyesi Amiral Miao Hua görevden alındı.

Çin’de üst düzey amiral görevden alındı
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İHA
Yayınlanma: 28.11.2024 - 13:51

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nu denetleyen Merkez Askeri Komisyonu’nun Siyasi Çalışma Dairesi Müdürü Miao Hua’nın görevden alındığı duyuruldu.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian düzenlediği basın toplantısında, Miao’nun "ciddi disiplin ihlalleri" nedeniyle soruşturma altında olduğunu ifade etti.

Sözcü ayrıca, Çin Savunma Bakanı Dong Jun’un soruşturma altında olduğu iddiasının "tamamen uydurma" olduğunu vurguladı.

Görevden alınan Miao Hua, Çin ordusunu denetleyen komisyonun 5 üyesinden biriydi.

Öte yandan, eski Savunma Bakanı Li Shangfu ve selefi Wei Fenghe rüşvetle suçlanarak görevden alınmıştı.


Etiketler: #Çin #Çin Halk Kurtuluş Ordusu

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