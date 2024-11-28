Kore Savaşı'nda ölen Çinli askerlerin kemikleri iade edildi

Güney Kore'nin, Kore Savaşı'nda Kuzey safında savaşırken hayatını kaybeden 43 Çinli askerin kemiklerini Pekin'e iade ettiği bildirildi.

Kore Savaşı'nda ölen Çinli askerlerin kemikleri iade edildi
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AA
Yayınlanma: 28.11.2024 - 10:06

Çin ajansı Xinhua'nın haberinde, Çin Gönüllüler Ordusu'nda savaşan 43 askerin kemiklerinin Güney Kore tarafından iade edildiği belirtildi.

Askerlerin kemiklerinin, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin idari merkezi Şınyang şehrindeki askeri mezarlığa gömüleceği kaydedildi.

Haberde, 2014 yılından bu yana Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden 981 Çinli askerin kemiklerinin Çin'e iade edildiği aktarıldı.

Çin, 1950-1953 yıllarında Kore Savaşı'nda Güney Kore'yi destekleyen ABD öncülüğündeki Birleşmiş Milletler (BM) güçlerine karşı Kuzey Kore'ye destek vermişti.


Etiketler: #güney kore #Asker

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