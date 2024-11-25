İngiliz basınından flaş iddia: Avrupa devleri Arda Güler için harekete geçti!

Yayınlanma: 25.11.2024 - 15:38

Güncelleme: 25.11.2024 - 15:38

Real Madrid forması giyen Arda Güler'e Avrupa'nın dört önemli kulübünün ilgi gösterdiği iddia edildi.

İngiliz basınından CaughtOffside'ın haberine göre; İtalya'dan Milan ve Juventus ile İngiltere'den Arsenal ve Aston Villa, Arda'yı kadrosuna katmak istiyor.

KİRALIK GÖNDERMEYE SICAK BAKIYORLAR

Haber detayında; Real Madrid'in Türk futbolcuyu kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı ve bu durumun Arda'nın taliplilerini alarma geçirdiği ileri sürüldü.

Bu sezon İspanyol takımında 13 resmi maça çıkan Arda Güler, 382 dakika sahada kalırken 1 asist yaptı. 19 yaşındaki futbolcunun, Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.