Çin'de yeni koronavirüs kararları!

29 Nisan 2022 Cuma, 09:16

Çin'in başkenti Pekin'de yetkililer koronavirüs vakalarını ve pozitif vakalar ile temaslı kişileri tespit etmek için zamanla yarışıyor.

TOPLU TESTLERİN SON AŞAMASI YAPILACAK

Başkentte toplu koronavirüs testlerinin ilk uygulanacağı 3.5 milyon nüfusa sahip olan Chaoyang bölgesinde bugün toplu testlerin üçüncü ve son aşaması yapılacak. Diğer bölgelerin çoğunda ise testlerin üçüncü aşaması yarın başlayacak.

BUGÜN SPOR SALONLARI VE AVM'LER KAPATILDI

Bölgede tecrit uygulaması kapsamına alınan konutların sayısı artırılırken, bazı spa merkezleri, spor salonları, sinemalar, kütüphaneler ve en az iki alışveriş merkezi bugün kapatıldı. Yemek sipariş kuryelerinin ise bazı konutlara girişi engellendi.

Çinli yetkililer bugün düzenledikleri basın toplantısında Pekin'de sokağa çıkma kısıtlamalarının başlatılıp başlatılmayacağı sorusuna cevap vermedi.