Tuzla'da erkek berberinde düzensiz göçmenler için 'gizli geçit' bulundu
İstanbul Tuzla'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, bir erkek berberinin içinde gizli geçitle ulaşılan dairede Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler ve iş yeri sorumlusu hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı duyuruldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Tuzla'daki bir erkek berberinin içinde gizli geçit aracılığıyla ulaşılan dairenin şok evi olarak kullanıldığı belirlendi.
Düzenlenen operasyonda gizli geçitle ulaşılan dairede Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı. İş yeri sorumlusu Suriye uyruklu M.H.A. ile gizli bölmedeki daireyi kiraya veren A.G. gözaltına alındı.
Haklarında 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 18 bin 18 lira idari para cezası uygulanan şüphelilerden A.G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.
Yakalanan 4 düzensiz göçmen ile iş yeri sorumlusu M.H.A'nın sınır dışı işlemleri başlatıldı.
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