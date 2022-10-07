Kara para aklamak için hayvanat bahçesi kuran çeteye operasyon

07 Ekim 2022 Cuma, 14:54

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahısların illegal çağrı merkezi kurup yurttaşları arayarak dolandırdığı bilgisini aldı.

Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüpheli şahısların İstanbul ve Zonguldak illerinde faaliyet gösterdiği, çağrı merkezi adı altında yurttaşları arayıp "Tüketici kanuna aykırı davranarak almadığınız kargonuz sebebiyle hakkınızda icra takibi başlamıştır" diyerek milyonluk vurgun yaptığı tespit edildi.

Operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, İstanbul ilinde 20, Zonguldak ilinde 1 olmak üzere toplam 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda suçtan elde edilen yüklü miktarda nakit para ve gram altın, 3 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda bilgisayar ve bilişim cihazı ile 500 kutu cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

KARA PARAYI AKLAMAK İÇİN HAYVANAT BAHÇESİ KURMUŞLAR

Şüphelilerin haksız kazançtan elde ettikleri paraları aklamak için paravan olarak kullandıkları içinde kahvaltı mekânları ile bir hayvanat bahçesinin bulunduğu çiftlikte yapılan aramalarda 3 adet geyik, 2 adet yaban koyunu, 2 adet tavus kuşu, 2 adet deve kuşu, 2 adet Alpaka, 1 adet siyah kuğu ile 2 adet cüce keçi bulundu.

Suçtan elde edilen çiftlik ve hayvanlara el konulurken yakalanan 55 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.