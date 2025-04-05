Çin'den ABD şirketlerine sert yaptırımlar

Yayınlanma: 05.04.2025 - 10:31

Güncelleme: 05.04.2025 - 10:31

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 27 ABD şirketi ihracat kontrolü veya yasağı listelerine eklendi. Şirketlerden 16'sının askeri ve sivil ikili kullanımı olan ürünlerinin ihracatına yasak getirilirken, 11 şirket ihracat yasağı uygulanan "güvenilmez varlık" listesine alındı.

Bakanlık, 16 ABD şirketinin, Çin'in ulusal güvenliğini ve çıkarlarını korumak ve silahların yayılmasının önlenmesine yönelik uluslararası yükümlülüklere uymak amacıyla ihracat kontrol listesine alındığını bildirdi.

Savunma, havacılık, dron üretimi, istihbarat ve lojistik alanlarında faaliyet gösteren söz konusu şirketlerin Çin'e yapacağı ihracat denetime tabi olacak.

Aralarında Skydio ve BRINC Drones gibi insansız hava aracı üretici şirketlerin olduğu 11 şirketin ise Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan ile teknoloji işbirliği yaptığı, bu sebeple "güvenilmez varlık" listesine alındığı kaydedildi.

ANTİTEKEL SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Bakanlık, ayrıca ABD ve Hindistan'dan ithal bazı tıbbi tomografi tüpü ürünlerine yönelik damping soruşturması ve bu kategorideki ürünlerin genel ithalatına yönelik rekabet soruşturması başlattığını bildirdi.

Bu arada, Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, ABD'li çok uluslu kimya şirketi Dupont'un Çin iştirakine tekelleşme karşıtı yasaları ihlal şüphesiyle soruşturma başlattı.

Çin Gümrükler Genel İdaresi de ABD'den 6 şirketin Çin'e kanatlı hayvan ürünleri ve süpürge darısı ihracatı izinlerini iptal etti.

TRUMP'IN KARARININ ARDINDAN GELDİ

Çin'in adımı, ABD'de Başkan Donald Trump'ın "karşılıklı tarifeler" kapsamında Çin'e ek yüzde 34 gümrük tarifesi getireceğini açıklamasının ardından geldi.

Washington yönetimi, Çin'e yüzde 10 baz tarifeye ilave olarak yüzde 24 "karşılıklı tarife" olmak üzere toplam yüzde 34 ek gümrük tarifesi getirileceğini açıklamıştı.

Yeni tarife artışlarıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 54'e kadar çıkmıştı.

Pekin yönetimi de ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamında getirdiği yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuş, ayrıca bazı nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmişti.