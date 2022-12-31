Çin'den ABD'ye uyarı: Tayvan'a silah satışını durdurun
Çin, ABD'den Tayvan'a silah satışını, askeri temasını durdurmasını ve Tayvan Boğazı'nda gerilime yol açabilecek yeni faktörler yaratmaya son vermesini istedi.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin olağan basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde Tayvan'a silah satışını onaylaması hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine, "Çin, kendisinin egemenlik ve güvenlik çıkarlarını savunmak için kararlı bir şekilde hareket edecektir" dedi.
Wang, Çin'in, ABD'nin Tayvan'a silah satışına başından beri kesinlikle karşı olduğunun altını çizdi.
Wang, Çin'in ABD'den tek-Çin ilkesine, Çin ile ABD'nin üç ortak bildirisine bağlı kalmasını ve ABD liderliğinin "Tayvan'ın bağımsızlığına" destek vermeme taahhüdünün gereğini içtenlikle yerine getirmesini istediğini belirtti.
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