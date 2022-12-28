Japonya, Tayvan'a yakın adaya güdümlü füze konuşlandıracak
Japon hükümeti, Tayvan'a 110 kilometre mesafedeki Yonaguni Adası'na karadan havaya güdümlü füze birimleri yerleştirecek.
Japonya ulusal savunmasını güçlendirmeye hazırlanıyor. Japonya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aoki Takeşi, ana karaya uzak adaların savunulması için ülkesinin, askeri kapasitesini güçlendireceğini söyledi.
Aoki, Tayvan'a 110 kilometre uzaklıktaki Yonaguni Adası'na karadan havaya güdümlü füze birimleri konuşlandırılacağını açıkladı.
Ülke basınında, Çin'in Tayvan Boğazı'nda artırdığı nüfuzu nedeniyle, Japonya'nın ada üzerine füze birimleri konuşlandırmayı tercih ettiğine dikkati çekildi.
Japon ana karasının en güneybatısındaki idari bölge olarak bilinen Yonaguni, "Nansei Adaları" olarak tanınan takımadaların batısında yer alıyor.
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