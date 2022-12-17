CIA, Çin'i hedef aldı: On yıl içinde Tayvan'a müdahale edebilir

17 Aralık 2022 Cumartesi, 11:01

CIA Direktörü William Burns, gündeme ilişkin PBS'ye değerlendirmelerde bulundu.

William Burns, Çinli bir şirket tarafından geliştirilen TikTok'un popülerliğinin Washington'da "endişe" yarattığını, ABD'nin ulusal güvenliğine gerçek bir tehdit oluşturabileceğini söyledi.

Burns, "TikTok'un ana şirketi Çinli bir şirket olduğu için, Çin hükümetinin bu ülkedeki pek çok TikTok kullanıcısının özel verilerini almakta ısrar edebilmesi ve ayrıca TikTok'ta yer alan içeriklerin Çin yönetiminin çıkarlarına göre şekillendirilmesi açısından ABD hükümeti için gerçek bir endişe kaynağı olduğunu düşünüyorum" dedi.

"RUSYA, CİDDİYET GÖSTERMELİ"

Rusya-Ukrayna savaşına dikkat çeken Burns, henüz ateşkes veya barış görüşmelerinin gerçekleşemediğini, bunun da Rusya'nın "isteksizliği" nedeniyle olduğunu ileri sürdü.

Burns, "Çoğu çatışma müzakerelerle sona erer, ancak bu durumda Rusya'nın ciddiyet göstermesi gerekir, ki bunu göremiyoruz. Bizim değerlendirmemize göre Ruslar gerçek müzakereler konusunda ciddi değiller" diye konuştu.

Rusya ve İran arasında tarihsel olarak "çok fazla güvensizlik" olduğunu ileri süren Burns, ancak şu anda iki ülkenin "birbirlerine ihtiyaçları olduğunu" dile getirdi.

Burns, "Rusya ile İran arasında tam teşekküllü bir savunma ortaklığının başlangıcı ortaya çıkmaya başladı; İranlılar, Ruslara Ukraynalı sivilleri öldüren insansız hava araçları tedarik ediyor ve Ruslar da İranlıları teknolojik ya da teknik olarak desteklemenin yollarını aramaya başladı ki bu da İran'ın komşularındaki pek çok dostumuz ve ortağımız için gerçek tehditler oluşturuyor" dedi.

"ÇİN'İN, TAYVAN EMELLERİNİ HAFİFE ALAMAYIZ"

Çin-Tayvan gerilimine dikkat çeken Burns, Çin'in önümüzdeki on yıl içinde Tayvan'a müdahalede bulunabileceğini ileri sürdü.

Burns, "Çin'in Tayvan'ı kontrol etme, başka bir deyişle birleştirme hırsını ne ben ne de CIA'deki meslektaşlarım bir an bile hafife almayız. Tercihinin bunu güç kullanımı dışında yollarla yapmak olduğu konusunda kamuoyu önünde ısrar etti. Ancak askeri liderliğine 2027 yılına kadar bir savaş başlatmaya hazır olmaları talimatını verdiğini de biliyoruz. Bence dürüstçe cevap vermek gerekirse, önümüzdeki on yıla girdikçe askeri çatışma riski de artıyor" diye konuştu.