Çin'den egemenlik ve güvenlik vurgusu: Rusya ile çalışmaya hazırız

30 Aralık 2022 Cuma, 16:47

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, gündeme ilişkin Çin Merkez Televizyonu'na (CCTV) değerlendirmelerde bulundu.

Şi Cinping, Çin'in tek taraflı politikalara karşı çıkmak ve iki ülkenin egemenlik ve güvenliğini korumak için Rusya ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Şi, "Çin, tek taraflılığa, korumacılığa ve zorbalığa karşı çıkmak ve iki ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla savunmak için Rusya ve hegemonyacılığa ve güç politikalarına karşı çıkan dünyadaki tüm ilerici güçlerle birlikte çalışmaya hazırdır" dedi.

Şi, Çin'in, Rusya ile birlikte "uluslararası tarafsızlığı ve adaleti" savunmaya hazır olduğunu belirtti.

Rusya'nın, Ukrayna ile müzakereleri terk etmediğini savunan Şi, "Çin tarafı, Rusya'nın çatışmayı diplomatik müzakereler yoluyla çözmeyi hiçbir zaman reddetmediğine dair açıklamalarına dikkat çekti, Pekin bunu takdir ediyor" diye konuştu.

Şi, Çin'in Ukrayna'daki duruma ilişkin objektif ve adil bir tutum sergilemeye devam edeceğini ve Ukrayna krizinin barışçıl çözümünde yapıcı bir rol oynayacağını da sözlerine ekledi.