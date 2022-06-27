Çin'den Etiyopya'ya aşı desteği: 10 milyon doz Covid-19 aşısı gönderdi
Çin, Etiyopya'ya 10 milyon doz Covid-19 aşısı gönderdi.
Çin'in, Etiyopya'ya 10 milyon doz Sinopharm Covid-19 aşısı teslim ettiği bildirildi.
Çin'in Addis Ababa Büyükelçisi Zhao Zhiyuan, Covid-19 aşılarını Etiyopya Sağlık Bakanı Liya Tadesse'ye teslim etti.
Büyükelçi Zhiyuan, 10 milyon doz Covid-19 aşısının özellikle kadın ve çocuklara uygulanacağını belirtti.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 29-30 Kasım 2021'de Senegal'de düzenlenen Çin-Afrika Forumu'nda Afrika ülkelerine 1 milyar doz Covid-19 aşısı desteği yapacaklarını açıklamıştı.
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