Çin'den Etiyopya'ya aşı desteği: 10 milyon doz Covid-19 aşısı gönderdi

27 Haziran 2022 Pazartesi, 16:22

Çin'in, Etiyopya'ya 10 milyon doz Sinopharm Covid-19 aşısı teslim ettiği bildirildi.

Çin'in Addis Ababa Büyükelçisi Zhao Zhiyuan, Covid-19 aşılarını Etiyopya Sağlık Bakanı Liya Tadesse'ye teslim etti.

Büyükelçi Zhiyuan, 10 milyon doz Covid-19 aşısının özellikle kadın ve çocuklara uygulanacağını belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 29-30 Kasım 2021'de Senegal'de düzenlenen Çin-Afrika Forumu'nda Afrika ülkelerine 1 milyar doz Covid-19 aşısı desteği yapacaklarını açıklamıştı.