Çin'den Filipinler ordusuna baltalı saldırı: Görüntüler ortaya çıktı

Çin ile Filipinler arasında Güney Çin Denizi’nde yaşanan gerilim giderek artıyor.

Filipinler Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, 17 Haziran’da Çin Sağlık Güvenliği personelinin, Filipinler Silahlı Kuvvetlerinin İkinci Thomas Sığlığında 1999’da karaya oturan BRP Sierra Madre gemisine gerçekleştirdiği ikmal operasyonlarını fiziksel saldırı, bıçak, siren ve flaş ışıklar kullanarak engellediği bildirildi.

Filipinler askerinin, Çin’in tacizine cesurca karşılık verdiği, pozisyonlarını koruduğu aktarıldı.

Filipinler Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası hukuka uyma ve bölgede barışı koruma konusundaki profesyonelliğini sürdürdüğü vurgulandı.

Philippines releases dramatic new footage of clash at sea.



Video shows Chinese coast guard sailors brandishing weapons including sticks, knives and an axe clashing with Philippine naval vessels near a strategic reef in the South China Seahttps://t.co/BA491csvrN pic.twitter.com/a7OMUZsC4Y