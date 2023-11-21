Çin’den Gazze’de ateşkes çağrısı: ‘İki devletli’ çözüm önerisi

Yayınlanma: 21.11.2023 - 19:09

Güncelleme: 21.11.2023 - 20:12

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS grubu liderleri İsrail’in Gazze Şeridi’ne sürdürdüğü saldırıları ele almak için çevrimiçi olarak olağanüstü toplandı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping toplantıda yaptığı konuşmada, BRICS üyelerinin Filistin-İsrail ihtilafıyla ilgili bir araya gelerek adalet ve barış için seslerini yükseltmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

‘SİVİLLERE YÖNELİK ŞİDDET SON BULMALI’

Gazze’deki çatışmaların ikinci ayına girdiğini hatırlatan Xi, Çin’in çatışmaların çok sayıda sivil can kaybına ve insani bir felakete yol açmanın yanında, genişlemesinden ve yayılmasından endişe duyduğunu ifade etti. Xi, “Öncelikle, taraflar düşmanlığa son vererek derhal ateşkes sağlamalı, sivillere yönelik tüm şiddeti ve saldırıları durdurmalı, esir tutulan sivilleri serbest bırakmalı ve daha fazla can kaybını önlemek ve insanları sefaletten kurtarmak için harekete geçmeli" dedi.

SALDIRILARA KINAMA

İnsani koridorların güvenli ve engelsiz olarak işlemesinin, Gazze halkına daha fazla insani yardım ulaştırılmasının sağlanması gerektiğine vurgu yapan Xi, "Gazze’deki insanların zorla tahliye edilmesi ya da su, elektrik ve yakıttan mahrum bırakılması şeklindeki toplu cezalandırmalara son verilmeli" dedi.

27 EKİM’DEKİ KARARLARI ANIMSATTI

Uluslararası toplumun, çatışmanın büyüyerek Orta Doğu’nun genelindeki istikrarı tehlikeye sokmasını önlemek için uygulanabilir tedbirleri hayata geçirmesi gerekliğine işaret eden Xi, "Çin, 27 Ekim’de BM Genel Kurulu’nun acil özel toplantısında kabul edilen kararı destekliyor. Çin’in dönem başkanlığını yürüttüğü BM Güvenlik Konseyi de 2712 sayılı kararı kabul etti. Tüm tarafların bu kararları sahada somut tedbirlerle uygulamak için harekete geçmesi gerekiyor’’ ifadelerini kullandı.

‘İKİ DEVLETLİ’ ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Filistin ile İsrail arasındaki sorunun temel nedeninin Filistin halkının devlete sahip olma, var olma ve geri dönüş haklarının uzun süredir göz ardı edilmesi olduğuna dikkat çeken Xi, "Filistin ile İsrail arasındaki çatışma döngüsünü kırmanın tek geçerli yolu iki devletli çözümde, Filistin’in meşru ulusal haklarının restorasyonunda ve bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulmasında yatıyor. Filistin sorununa adil bir çözüm bulunmadan Ortadoğu’da sürdürülebilir barış ve güvenlik olamaz. Çin, barış için uluslararası mutabakat oluşturmak ve Filistin sorununa en erken şekilde kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulmak için çalışmak üzere otoritesi daha güçlü bir uluslararası barış konferansının en erken tarihte toplanması çağrısında bulunuyor’’ dedi.

Çatışmaların başlamasından bu yana Çin’in barış görüşmelerinin ilerletilmesi ve ateşkesin hayata geçirilmesi için çalıştığını dile getiren Xi, şu ana kadar Gazze’deki insani durumun hafifletilmesine yardımcı olmak için 2 milyon dolar tutarında acil insani yardım ile Gazze Şeridi’ne gıda ve ilaç dahil olmak üzere acil insani yardım malzemesi sağladıklarını söyledi. Xi, Gazze halkının ihtiyaçları doğrultusunda yardımlarını sürdüreceklerini kaydetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde yapılan toplantıya Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin liderlerinin yanı sıra, birliğe 1 Ocak 2024’ten itibaren resmen üye olacak Arjantin, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya’nın liderleri de davet edilmişti. Video konferans yoluyla yapılan toplantıya BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı.