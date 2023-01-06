Çin'den gelenlere test zorunluluğu
Çin'in geçen ayın başında Covid-19 tedbirlerini gevşetmesinin ardından ülkedeki artan vakalar ve kitlesel yayılmadan endişe duyan çok sayıda ülke, Çin'den gelecek yolculara test yaptırma zorunluluğu getirdi.
Çin art arda gelen tecrit uygulamalarına tepki olarak geçen ay ülke genelinde çıkan, protesto gösterilerinin ardından katı "sıfır-COVID" politikasını gevşetmeye başladı.
Çin, 8 Ocak gününden itibaren yurtdışından gelecek kişilere zorunlu karantina uygulamasını kaldıracağını duyurdu.
Bir çok ülke ise, Çin'deki yeni koronavirüs dalgasından korunmak için Çin'den gelecek kişilere test zorunluluğu getirerek seyahat kısıtlamaları uygulayacağını bildirdi.
Avusturya, Yunanistan, Almanya ve İsveç de dün Çin'den gelecek ziyaretçilerden COVID-19 testi talep eden Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere ve Fransa'ya katıldı.
DOĞRUDAN AVUSTURYA'YA UÇAN FİRMALARLA GÖRÜŞÜLDÜ
Austurya Sağlık Bakanı Johannes Rauch, basına yaptığı açıklamada, ülkede olası yeni virüs varyantlarının yayılmasını önlemek için Çin'den Avusturya'ya seyahat edenlere yönelik PCR-testi zorunluluğunu hayata geçirme kararı aldıklarını bildirdi.
Rauch, virüsle mücadelede bu adımın gerekli olduğunu kaydederek testlerin 48 saat geçerli olacağını ifade etti.
Kontrollerin, Çin'de uçağa binmeden hava yolu şirketleri tarafından yapılacağını kaydeden Rauch, bunun için bu ülkeden doğrudan Avusturya'ya uçan firmalarla görüşüldüğünü dile getirdi.
Rauch, test zorunluluğuna ilişkin seyahat düzenlemesinin en kısa sürede yürürlüğe gireceğini belirterek uçuş sırasında yolcuların maske takmasının da tavsiye edildiğini sözlerine ekledi.
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