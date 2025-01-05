Çin'den Güney Kore uyarısı: Vatandaşlarına seslendi

Yayınlanma: 05.01.2025 - 10:00

Güncelleme: 05.01.2025 - 10:00

Çin'in Seul Büyükelçiliğinin sosyal medya hesaplarından Güney Kore'deki göçmenlik yasalarının, vize statüleri ne olursa olsun yabancıların siyasi etkinliklere iştirakini yasakladığı, bu tür etkinliklere katılanların sınır dışı edilebilecekleri uyarısı yapıldı.

Güney Kore'nin son günlerde sık sık protestolara sahne olduğu hatırlatılan uyarıda, "Yerel siyasi gösterilerden ve kalabalık yerlerden uzak durun. Kamuya açık siyasi konuşmalar yapmayın. Gösteriler nedeniyle yapılan trafik kontrol düzenlemelerine dikkat edin, kişisel güvenliğinizi ve seyahat güvenliğinizi güvenceye alın" ifadelerine yer verildi.

Sayıları 1000'i aşan göstericiler, Güney KoreYolsuzluk Soruşturma Ofisinin (CIO) Yoon'un tutuklanmasına ilişkin kararına tepki göstermişti.

CIO'un tutuklama kararını "yasa dışı" olduğu gerekçesiyle eleştiren göstericiler, "CIO'yu tutuklayın" sloganları atmıştı. Gösterinin düzenlendiği alanda yaklaşık 2 bin 700 polisin katılımıyla geniş güvenlik önlemleri alınmıştı.

CIO, 3 Aralık'taki kısa süreli sıkıyönetim ilanıyla ilgili soruşturma kapsamında Yoon hakkında çıkarılan tutuklama emrinin infazının, Başkanlık Güvenlik Servisi ile girilen açmaz sebebiyle askıya alındığını açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2023 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık'ta yapılan oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmişti. Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.