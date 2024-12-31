Güney Kore'de bir araç kalabalığa daldı: Çok sayıda yaralı var
Güney Kore’nin başkenti Seul’de bir aracın kalabalığa daldığı kazada 13 kişi yaralandı.
Güney Kore başkenti Seul’deki Mokdong Kaebi çarşısında yerel saatle 15.50 sıralarında bir araç kalabalığa daldı.
Bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yerel medyaya göre faciada 4’ü ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı.
Yetmişli yaşlarda olduğu düşünülen sürücünün yokuştan inerken kontrolünü kaybettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #güney kore #araç
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarih verdi: İstanbul'a 15 gün kar yağacak
- Anadolu Efes'in hisseleri düştü
- MTV zammı belli oldu!
- Ayşe Ateş, MİT Başkanı Kalın'a seslendi!
- Bazı bankaların verdiği promosyon maaşı geçti!
- 2025'te 100 bin liranın faiz getirisi ne kadar olacak?
- Sivas'ta korkutan deprem!
- Sanatçı Gönül Akkor hayatını kaybetti
- Kadıköy'de 'yılbaşı partisi' hazırlığına baskın!
- Ünlü ekonomistten asgari ücret açıklaması!