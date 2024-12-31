Güney Kore'de bir araç kalabalığa daldı: Çok sayıda yaralı var

Güney Kore’nin başkenti Seul’de bir aracın kalabalığa daldığı kazada 13 kişi yaralandı.

Güney Kore'de bir araç kalabalığa daldı: Çok sayıda yaralı var
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İHA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 12:53

Güney Kore başkenti Seul’deki Mokdong Kaebi çarşısında yerel saatle 15.50 sıralarında bir araç kalabalığa daldı.

Bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yerel medyaya göre faciada 4’ü ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı.

Yetmişli yaşlarda olduğu düşünülen sürücünün yokuştan inerken kontrolünü kaybettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #güney kore #araç

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