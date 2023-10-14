Ürdün'den İsrail'e sert tepki: Savaş suçu işliyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini kınayarak, İsrail'i uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2023 - 13:07
Ürdün'den İsrail'e sert tepki: Savaş suçu işliyor
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Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İsrail'i "uluslararası hukuku ihlal etmekle" suçladı.

Safadi, İsrail'in, "Filistinlileri yerlerinden zorla göç ettirme" baskısını "kabul edilemez" ve "savaş suçu" ile eşdeğer olarak nitelendirdi.

Safadi, uluslararası toplumun uluslararası tüzük ihlallerine tutarlı bir şekilde yanıt vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Safadi, "Uluslararası toplum İsrail'in uluslararası hukuku bariz bir şekilde ihlal etmesini kınamalıdır. İsrail'in Gazze'ye yardım girişini engellemesi ve bölge sakinlerine bölgeyi terk etmeleri için baskı yapması uluslararası hukukun ihlalidir" dedi.

Safadi ayrıca, "en önemli önceliğin" insani yardımların, Gazzelilere ulaşmasını sağlamak olması gerektiğini kaydetti.


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