Rusya'dan Japonya'ya gözdağı: Bastion sistemlerini konuşlandırdı

05 Aralık 2022 Pazartesi, 09:12

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus Pasifik Filosuna ait Bastion kıyı füze sistemlerinin Kuril adalarının kuzeyindeki Paramushir adasında göreve başladığını duyurdu.

Açıklamada, "Pasifik Filosu'nun Bastion kıyı füze sisteminin ilk füze sistemi, Kuril zincirinin kuzeyindeki Paramushir adasında konuşlandırıldı ve göreve başladı. Pasifik Filosu'nun kıyı füze mürettebatı, bitişik suları ve boğaz bölgelerini kontrol etmek için 24 saat nöbette olacaktır" denildi.

Rus Pasifik Filosu, daha önce Paramushir'de yıl boyunca hizmet, konaklama, dinlenme ve personel için yemek için gerekli tüm koşullara sahip özel bir askeri kamp konuşlandırmıştı.

KURİL ADALARI SORUNU

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran ve yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril Adaları'nı 1945'te ilhak etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor.