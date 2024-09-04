Çin'den Kamboçya'ya destek: İki savaş gemisi verecek

Kamboçya hükümeti, Çin'in ülkeye gelecek yıl iki savaş gemisi vereceğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 04.09.2024 - 15:40
Çin'den Kamboçya'ya destek: İki savaş gemisi verecek
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Kamboçya Savunma Bakanı Maly Socheata, yaptığı basın açıklamasında, Çin'in daha önce Kamboçya'daki Ream Deniz Üssüne belirli sürelerde demir atan iki korveti Kamboçya'ya vereceğini belirtti.

Savaş gemilerinin "056C Corvette" versiyonu olduğunu kaydeden Maly, Çin'den destek istemelerinin ardından gemilerin kendilerine verilmesi yönünde karar alındığını ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yapmadı.


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