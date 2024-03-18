Dışişleri Bakanlığı devreye girdi... Kamboçya'da öldürüldü: Türkiye'ye getirildi
Kamboçya'da kaldığı pansiyonun sahibi ve çalışanlarının çekiçli saldırısında hayatını kaybeden Ufuk Öntürk'ün, cenazesi Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle 21 gün sonra Türkiye'ye getirildi.
İstanbul'da yaşayan 52 yaşındaki Ufuk Öntürk, 2016'da kalp krizi geçirdi. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Öntürk, 2018'de dünya turuna çıktı. İlk olarak Tayland'a giden Ufuk Öntürk, daha sonra Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'ya geçti.
Kamboçya'yı seven ve orada yaşamaya
başlayan Öntürk ile kaldığı pansiyonun sahibi ve çalışanları arasında 25
Şubat'ta tartışma çıktı.
6 kişinin bulunduğu olayda, Öntürk başına isabet eden çekiç darbesiyle hayatını kaybetti. DHA'da yer alan habere göre, ertesi gün Öntürk'ün Türkiye'deki yakınlarına ölüm haberi ulaştı.
Öntürk'ün cenazesinin Kamboçya'da
Budist inancına göre yakılması için vekalet istendiğini öğrenen yakınları, AK
Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'a ulaştı.
BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
İnan da durumu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a iletti. Kamboçya'daki yetkililerle temasa geçilip Öntürk'ün cenazesinin Türkiye'ye getirileceği bilgisi verildi.
Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle cenaze
21 gün sonra Türkiye'ye getirildi. Bugün öğle saatlerinde İzmir Adnan Menderes
Havalimanı'ndan alınan cenaze adli tıp morguna teslim edildi. Öntürk'ün
cenazesinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın toprağa
verileceği öğrenildi.
'UZUN UĞRAŞLAR SONUCU GETİREBİLDİK'
Öntürk'ün eniştesi 54 yaşındaki Deniz Keser,
"Cenazesini, uzun uğraşlar sonucu getirebildik. Evraksal işler uzun sürdü.
Önce İstanbul'a sonra da buraya aktarıldı. Adli Tıp Kurumu'na geçeceğiz.
Bakanlığımıza ve devletimize çok teşekkür ederiz. Otopsi yapıldıktan sonra
defin işlemlerini yapacağız" dedi.
Cinayete karışanların hak ettiği cezayı almasını istediklerini belirten Ufuk Öntürk'ün ablası Yıldız Eyiçalış ise, "Çok üzgünüz. Vahşice işlenmiş bir cinayet. Hala kendimize gelemedik devlet yetkililerine ve herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.
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