Kamboçya'da kuş gribinden 1 kişi öldü
Kamboçya'da 1 kişinin kuş gribi (H5N1) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Kamboçya Sağlık Bakanlığı, Prey Veng ilinin Kanhchriech bölgesinde yaşayan 15 yaşındaki hastaya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, kuş gribine yakalanan çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.
Sağlık yetkililerinin hastalığın kaynağını araştırdığı aktarılan açıklamada, salgının önüne geçilmesi için hayatını kaybeden hastayla temas eden kişilerin muayene edildiği kaydedildi.
Açıklamada, ülkede bu yıl 10 kişide kuş gribi tespit edildiği bildirildi.
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