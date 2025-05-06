Çin’den “menşe yıkama” oyunu: Tarifeler etkisiz mi kalıyor?

Yayınlanma: 06.05.2025 - 13:20

Güncelleme: 06.05.2025 - 13:21

Çinli ihracatçılar, ABD'nin Çin menşeli ürünlere uyguladığı yüksek gümrük vergilerinden kaçınmak için çeşitli yöntemlere başvuruyor.

Financial Times’ın ticaret danışmanları, gümrük yetkilileri ve sosyal medya gönderilerine dayandırdığı haberine göre, bu yöntemlerin başında “menşe yıkama” (place-of-origin washing) olarak bilinen uygulama geliyor.

Habere göre Çinli ihracatçılar, ürünlerini Malezya, Vietnam, Tayland ve Güney Kore gibi ülkeler üzerinden geçirerek, bu ülkelerin menşe belgeleriyle ABD’ye yeniden ihraç ediyor. Böylece Çin ürünleri, ABD’nin uyguladığı yüzde 145’e varan tarifelerden kaçınmış oluyor.

Bu işlemler, Çin sosyal medya platformlarında açıkça reklamlarla da teşvik ediliyor.

Financial Times’a konuşan bir Malezyalı satıcı, “ABD bunu biliyor olmalı. İş çığırından çıkmasın diye sipariş sayısını biz kontrol ediyoruz” ifadelerini kullandı.

MALEZYA VE VİETNAM'DAN ÖNLEM

Uygulamanın ortaya çıkmasının ardından, söz konusu ülkeler harekete geçti. Malezya, Vietnam ve Tayland yetkililerinin bu tür menşe yıkama işlemlerini incelediği ve orijin belgelerinde sıkı denetim getirmeye hazırlandığı bildirildi.

Çinli ihracatçılar çoğunlukla FOB (Free on Board) modeliyle çalışıyor. Bu modelde ürünler Çin limanından ayrıldığında sorumluluk alıcıya geçiyor, bu da ABD’nin Çin tarafındaki doğrudan denetimini zorlaştırıyor.

Bunun dışında Çinli firmalar, yüksek vergili ürünleri düşük vergili mallarla karıştırarak gümrük değerini olduğundan düşük gösterme yoluna da başvuruyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelere, bu tür “gri alan” çözümler sunduğu belirtilen aracılar da faaliyet gösteriyor.

Çin Ticaret Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD ile ticaret görüşmeleri için istekli olduklarını ancak "samimi bir diyalog" için tarifelerin kaldırılması gerektiğini yineledi.